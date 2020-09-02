Tesla показала на видео гигафабрику в Китае

Американская компания распространила в Сети короткий видеоролик, в котором показала, как проходит работа на китайском предприятии по выпуску электрокаров.

Напомним, что гигафабрика в Китае стала первой, начавшей производство электромобилей за пределами США.

Новое предприятие в Шанхае функционирует около года и каждую неделю с конвейера там сходят по 4 000 тыс. экземпляров Tesla Model 3.

Как говорил ранее Илон Маск, идеальным заводом по выпуску машин является тот, где все процессы происходят без участия человека.

При этом на некоторых участках гигафабрики все же работают люди. Напомним, что благодаря производству Tesla Model 3 в Китае, компании удалось снизить на него стоимость.

Это произошло за счет субсидий со стороны властей Китая, а также за счет использования местного производства комплектующих.

В дальнейшем глава Tesla обещает еще снизить стоимость электрокара, но происходить это будет по мере увеличения локализации. Сейчас локализация производства составляет около 30 процентов.