Главная » Автосоветы

Автоцентр на Троещине поможет быстро вернуть авто в норму

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Если Вы являетесь жителем известного киевского района под названием Троещина, то обязательно знаете, что такое проблемы с инфраструктурой и поиском хороших сервисов. Жители Троещины часто вынуждены отправляться в центр или куда-то в места получше, чтобы найти то же СТО, в котором могут хорошо обслужить. Но теперь всем водителям из этого района больше не надо делать подобного – автоцентр на Троещине предлагает услуги всем желающим! Здесь предоставляется большой перечень услуг, при этом цены достаточно невысокие, а ассортимент услуг покрывает нужды практически любого автомобилиста.

Автоцентр на Троещине предлагает Вам ремонт авто на СТО в Киеве по приятной стоимости, при этом из предлагаемых услуг здесь представлены:

  • Замена ремня ГРМ;
  • Замена изношенного сцепления;
  • Ремонт кузова после ДТП или получения значительных повреждений другими путями;
  • Замена рабочих жидкостей.

Теперь Вы можете не беспокоиться про состояния своего авто. О нем позаботятся профессиональные специалисты автосервиса. Они выполнят любую требуемую работу на самом высоком уровне, при этом не требуя за это слишком много.

Тысяча мелочей, с которыми помогут специалисты

Современный водитель все реже пытается делать что-то сам, ведь машины становятся сложнее, разобраться во всех их узлах не так просто. Вот лишь некоторые действия, которые Вы можете не делать сами, а смело доверить их спецам из СТО на Троещине:

  • Диагностика и заправка автомобильного кондиционера. Актуальная задача в любое время года, ведь комфорт в салоне – главное, что радует водителя в пассажиров в долгой дороге;
  • Замена масла и диагностика двигателя. Порой бывает так, что движок работает, но вызывает вопросы у водителя. Запускать ситуацию никогда нельзя, а лучше стазу обратиться к мастерам и получить помощь. Та же замена масла должна проводиться регулярно, иначе могут быть неприятности;
  • Проточка тормозных дисков. Данный элемент конструкции авто всегда должен быть в идеальном состоянии, иначе можно запросто угодить в ДТП. Доверьте свои тормоза мастерам СТО и забудьте о проблемах с ними.

Автоцентр на Троещине готов помочь каждому привести машину в порядок! Почему работать с нами выгодно? Вот лишь некоторые причины:

  • Только опытные мастера, идеально знающие свое дело;
  • Свой магазин запчастей и цех для работы с кузовами;
  • Приятный зал ожидания поможет Вас скрасить время;
  • При совершении заказа через сайт Автоцентра Вы получаете 5% скидку на любую услуг.

Обращайтесь и сделайте свое авто еще лучше и безопаснее!

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика