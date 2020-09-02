Официально представлен новый седан Rolls-Royce Ghost

Автомобильная компания Rolls-Royce провела презентацию новой генерации седана Ghost, который со сменой поколений получил другую платформу и изменился в габаритах.

Rolls-Royce Ghost теперь создан на платформе Architecture of Luxury, используемой также в моделях Phantom и Cullinan.

Вторая генерация автомобиля теперь имеет длину на 89 мм больше и ширину, увеличенную на 30 мм. Расстояние между осями не изменилось и составляет 3 295 мм.

Показатель длины и ширины теперь составляет 5 546 и 2 148 мм. В движение седан приводится 6,75-литровым ДВС с отдачей 571 л.с. при 850 Нм крутящего момента.

С такой силовой установкой модель ускорится до первой сотни за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Отдельно стоит отметить появление в новом Rolls-Royce Ghost подвеску с системой Planar, позволяющей обеспечивать более устойчивую и мягкую езду.

Помимо этого, в новинке реализовали ряд систем с камерами, позволяющими считывать информацию о дорожном покрытии и в зависимости от полученных данных автоматически применять необходимые настройки подвески.

В салоне автомобиля установлена современная мультимедийная система, система очистки воздуха, а также премиальная аудиосистема мощностью 1 300 Вт. В числе других систем еще заявлена система распознавания животных и пешеходов, в том числе и в темное время суток.

Минимальная стоимость Rolls-Royce Ghost составляет 333 500 долларов, но о сроках начала продаж в компании умолчали.