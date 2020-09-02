Запчасти на Ford Focus в Москве

Ford Focus — популярный легковой автомобиль американского автохолдинга Ford. Его можно с уверенностью назвать «народным» не только в США, но и в других странах по всему миру. Автомобили Ford Focus входят в десятку самых часто продаваемых автомобилей, в России Форд Фокус неоднократно признавался Автомобилем года и входит в число самых продаваемых автомобилей в России.

Автомобиль Ford Focus впервые вышел с конвейера в 1998 году, в 2001 году модель обновили, появилось второе поколение машин, в 2008 году авто пережило еще один рестайлинг, а в 2010 году было выпущено третье поколение автомобилей, в 2018 году — четвертое.

Автомобили Ford Focus выпускаются нескольких модификаций с кузовом: седан, хетчбэк, универсал.

Купить автозапчасти

Автомобили Ford Focus ценят за их надежность, комфорт, доступную стоимость. Но, как и любое авто, Фокусы периодически нуждаются в ремонте и техобслуживании. Конечно, можно пользоваться услугами официального сервиса и там же покупать запчасти. Но этот вариант связан с довольно большими расходами. Если для новых автомобилей Ford Focus на официальной гарантии это имеет смысл, то автомобили в возрасте старше 5 лет выгодней обслуживать на сертифицированных автосервисах и самостоятельно покупать нужные автозапчасти.

Где купить автозапчасти для Ford Focus

Оптимальный вариант купить автозапчасти в Москве, технические жидкости и автоаксессуары для автомобилей Форд Фокус — заказ их в проверенном интернет-магазине Autozap77.

В каталоге интернет-магазина представлен весь ассортимент автозапчастей для всех модификаций автомобилей Форд Фокус. Всегда в наличии есть все необходимое для прохождения очередного технического обслуживания автомобиля: воздушны фильтры, свечи зажигания, моторные масла и многое другое.

Интернет-магазин autozap77 предлагает оригинальные автозапчасти и качественные аналоги известных производителей.

Цены на автозапчасти Ford Focus в интернет-магазине Автозап77 существенно ниже, чем в автомагазинах Москвы.

Преимущества покупки автозапчастей в интернет-магазине