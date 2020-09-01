Главная » Новости

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил более мощный дизель

Опубликовано Обновлено

Японская компания для европейского рынка представила обновленный вариант своего внедорожника, у которого появился новый двигатель, расширенный список оборудования и новый пакет Black Pack.
Обновление получил автомобиль Land Cruiser Prado поколения J150. Теперь внедорожник приводится в движение 2,8-литровым турбированным дизельным мотором мощностью 204 л.с., что на 27 л.с. больше, чем у предшественника.

Показатель крутящего момента тоже увеличился и составляет 500 Нм, а это на 50 Нм больше. В качестве трансмиссии для двигателя доступна прежняя автоматическая КП.

Благодаря доработанной установке, у Toyota Land Cruiser Prado улучшились динамические характеристики. Теперь он ускоряется до первой сотни за 9,9 секунды, что на 3,0 секунды быстрее. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 175 км/ч.

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил более мощный дизель

Расход топлива ДВС, как заявляют в компании, теперь составляет семь литров на 100 км пути в смешанном цикле.

В списке оснащенности внедорожника появилась система старт/стоп, обновленная мультимедийная система с поддержкой смартфонов, а также его оборудовали пакетом систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0.

Что касается пакета Black Pack, то в нем предлагается затемненная решетка радиатора, корпуса боковых зеркал, фары и рассеиватели для фонарей.

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил более мощный дизель Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил более мощный дизель Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил более мощный дизель

toyota Toyota Land Cruiser Prado
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика