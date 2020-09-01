Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил более мощный дизель

Японская компания для европейского рынка представила обновленный вариант своего внедорожника, у которого появился новый двигатель, расширенный список оборудования и новый пакет Black Pack.

Обновление получил автомобиль Land Cruiser Prado поколения J150. Теперь внедорожник приводится в движение 2,8-литровым турбированным дизельным мотором мощностью 204 л.с., что на 27 л.с. больше, чем у предшественника.

Показатель крутящего момента тоже увеличился и составляет 500 Нм, а это на 50 Нм больше. В качестве трансмиссии для двигателя доступна прежняя автоматическая КП.

Благодаря доработанной установке, у Toyota Land Cruiser Prado улучшились динамические характеристики. Теперь он ускоряется до первой сотни за 9,9 секунды, что на 3,0 секунды быстрее. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 175 км/ч.

Расход топлива ДВС, как заявляют в компании, теперь составляет семь литров на 100 км пути в смешанном цикле.

В списке оснащенности внедорожника появилась система старт/стоп, обновленная мультимедийная система с поддержкой смартфонов, а также его оборудовали пакетом систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0.

Что касается пакета Black Pack, то в нем предлагается затемненная решетка радиатора, корпуса боковых зеркал, фары и рассеиватели для фонарей.