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Главной мечтой жителей РФ стал немецкий полноприводный внедорожник

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Об автомобиле мечты рассказали россияне, приняв участие в опросе, проведенном экспертами «Авито Авто».
Участниками исследования стали более 10 тыс. человек. Так, оказалось, что автомобилем мечты для 47% респондентов является кроссовер или внедорожник.

При этом он должен быть оснащен полным приводом, автоматической коробкой передач, а также бензиновой силовой установкой мощностью от 100 до 200 лошадиных сил.

Что касается других россияне, то только 16% идеальной машиной считают электрокар, а о гибридной машине мечтает 21% россиян.

Что касается стоимости, то идеальная машина должна иметь ценник не более 2 млн рублей, но не быть дешевле 1 млн рублей. Такой ответ дали 35% респондентов.

Что касается происхождения автомобиля мечты, то это должен быть немецкая (55%) или японская модель (42%).

О корейском авто мечтают 17% опрошенных, а за российские и американские модели проголосовали 16 и 11% россиян.

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