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Крупнейшие автоконцерны повысили цены на свои авто в России

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Как ранее сообщали российские аналитики, средняя стоимость нового автомобиля на рынке по итогам первого полугодия выросла.
Рост средневзвешенной цены составит 8,9% и как ранее отмечалось, автомобильные компании переписывали их постепенно, а некоторые еще и часто.

Сумма, которую россияне потратили на покупку новых машин в первом полугодии составила 997,7 млрд рублей.

Как пишут журналисты Autonews, в сентябре многие крупнейшие автоконцерны повысили цены на свои авто в России.

Среди таких автопроизводителей оказалась Renault, автомобили которой прибавили в цене 20-30 тыс. рублей.

Еще сильнее прибавили в цене модели марки BMW – 40-60 тыс. рублей, а также в списке числится и Volkswagen.

Удорожание модельного ряда последней составили от 30 до 100 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

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