Оригинальные запчасти или аналоги. Что выбрать?

Ответственные автомобилисты меняют запчасти в указанные производителем сроки или по итогам систематических диагностик состояния транспорта. Не ответственные водители… тоже меняют, но, как правило, после того, как авто «отказывается» ехать дальше. Объединяет обе категории одно: им при покупке приходится решать извечный вопрос автомобилистов; оригинальные запчасти или аналоги покупать?

Основные сведения

Оригинальные запчасти – те, которые выпускаются непосредственно автоконцерном или выбираются им из числа изделий сторонних компаний по итогам тендеров с жесткими техническими условиями.

Оригиналы используются для первичной комплектации модели (иногда – не от одного, а от нескольких производителей параллельно), их в большинстве случаев можно «вычислить» по наличию двух логотипов – изготовителя и авто. Очень часто дополнительные партии точно таких же деталей поставляются на рынки запчастей.

Качественный аналог в идеале должен быть неотличим от оригинала и являться по геометрическим размерам и ключевым техническим характеристикам его точной копией.

Оригинал VS аналог

Достоинства оригинальной запчасти понятны: если они выбраны производителем авто, то действительно в наилучшей степени подходят модели по ключевым эксплуатационным особенностям. Жесткий контроль качества – весомый аргумент в пользу оригиналов. Минус таких изделий тоже очевиден – высокая цена.

Цена запчастей-аналогов обычно на 20-50% ниже оригинала. И это неоспоримый плюс! Но дальше начинаются вопросы. Надежность аналоговой детали зависит от многих факторов: репутации и подходов к организации производства изготовителя (упаковщика), внедренной на заводах системе контроля, наличия сертификатов соответствия…

Высшую строчку рейтинга аналогов, как правило, занимают изделия выпущенные производителем оригинала или по его лицензии – с обязательным (подтвержденным сертификатом) контролем уровня качества, но по более доступной цене. Стоимость в таком случае снижается «для расширения ассортимента» бренда – часть условно-постоянных издержек «переходит» на цену оригинала, увеличивая суммарные объемы продаж.

Вторая категория аналогов – от имеющих хорошую репутацию производителей, которые по тем или иным причинам не поставляют оригиналы (или поставляют другим концерном). Такие изделия тоже имеют хороший уровень эксплуатационных характеристик.

К сожалению, бывает, то удешевление происходит за счет снижения качества изделия, иногда – вплоть до не выдерживающего никакой критики брака. Даже очень дешевая цена в таком уровне вряд ли покроет недостатки. Лучшая защита от подобных вариантов, как и от подделок, — покупки у надежных продавцов, которые не захотят портить репутацию, предлагая клиентам низкий сорт.

Вывод прост! Избегать аналогов не стоит: к их выбору нужно подходить с умом. К тому же, для владельцев возрастных (снятых с производства) авто – аналог единственный способ осуществить замену. Конечно же, если машина еще на гарантийном обслуживании, комплектовать ее не оригинальными деталями чревато риском отказа дилерского центра от обязательств. И иных случаях аналог – хороший способ разумно сэкономить при ремонте.

Простые советы при выборе запчастей-аналогов