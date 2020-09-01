ГБО 2020 какие изменении в законодательстве

Сейчас очень ужесточились процессы оформления газовой установки в МРЕО.Еще год назад можно было практически набрать все б/у и установить все это добро как попало под бутылочку пивка с мужиками в гараже.Но время идет и если наша страна маленькими шагами направляется в европейскую зону,то руководства страны приняли решение ужесточить нормы получения сертификации и приняли ряд жестких норм к самому комплекту ГБО. Как должен выглядеть ГБО комплект в 2020 году:

Баллон только новый (Были случаи когда баллон отдельных производителей не прошли сертификацию)

Мультиклапан в баллон должен с электромагнитным клапаном (катушка запорная)

Заправочный клапан (ВЗУ) должен иметь отметку 67 R знак качества,должна быть именно гравировка а не наклейка

Трубка медная либо ПВХ должна также иметь лазерную гравировку со знаком качества

Если трубка Пвх обязательно должны идти зажимные фитинги

Редуктор газа должен также иметь сертификат качества и особые требования со стороны мрео

Переключатель газ/бензин желательно приобретать Stag это один из самых надежных переключателей гбо

Смеситель газовый желательно брать заводской

Дозатор газ многие думают лучше брать алюминиевый но на резьбе самого крана может быть свищ,мы рекомендуем пластик (Проверить можно следующим образом,один выход закрываем пальцем во второй начинаем дуть если с под вентиля нет сечи то значит дозатор годный

Шланги газовые и тосольные Parker Fagumit Semperit это те производители которые действительно следят за качеством и за нормам производства данных РТИ элементов

На подогрев редуктора можно рассмотреть тройники 16*16*16 это если взять подогрев редуктора газа с печки.Еще один ходовой вариант взять подачу тосола с первого круга через переходники 10-16 такой вариант наверное даже лучше быстрее перейдет на Газ с бензина.

Комплект хомутов лучше приобрести сразу качественные типа Norma с такими хомутами не будет проблем особенно в холодный период времени когда шланги сжимаются от мороза.Либо можно рассмотреть само зажимной хомут которым по надобности сам потянется по потребности

Клапан бензина нужно рассмотреть что-то из металлических на которых не страшно тянуть хомуты на шлангах из неплохих и не дорогих Атикер,Торелли

Если баллон цилиндрический желательно брать под него ленты в оплетки Вентиляционную коробку Гофру диаметром 32 под нее

Этот весь перечень сертефецированого ГБО вы можете приобрести по ссылки.