ГБО 2020 какие изменении в законодательстве

Сейчас очень ужесточились процессы оформления газовой установки в МРЕО.Еще год назад можно было практически набрать все б/у и установить все это добро как попало под бутылочку пивка с мужиками в гараже.Но время идет и если наша страна маленькими шагами направляется в европейскую зону,то руководства страны приняли решение ужесточить нормы получения сертификации и приняли ряд жестких норм к самому комплекту ГБО. Как должен выглядеть ГБО комплект в 2020 году:
- Баллон только новый (Были случаи когда баллон отдельных производителей не прошли сертификацию)
- Мультиклапан в баллон должен с электромагнитным клапаном (катушка запорная)
- Заправочный клапан (ВЗУ) должен иметь отметку 67 R знак качества,должна быть именно гравировка а не наклейка
- Трубка медная либо ПВХ должна также иметь лазерную гравировку со знаком качества
- Если трубка Пвх обязательно должны идти зажимные фитинги
- Редуктор газа должен также иметь сертификат качества и особые требования со стороны мрео
- Переключатель газ/бензин желательно приобретать Stag это один из самых надежных переключателей гбо
- Смеситель газовый желательно брать заводской
- Дозатор газ многие думают лучше брать алюминиевый но на резьбе самого крана может быть свищ,мы рекомендуем пластик (Проверить можно следующим образом,один выход закрываем пальцем во второй начинаем дуть если с под вентиля нет сечи то значит дозатор годный
- Шланги газовые и тосольные Parker Fagumit Semperit это те производители которые действительно следят за качеством и за нормам производства данных РТИ элементов
- На подогрев редуктора можно рассмотреть тройники 16*16*16 это если взять подогрев редуктора газа с печки.Еще один ходовой вариант взять подачу тосола с первого круга через переходники 10-16 такой вариант наверное даже лучше быстрее перейдет на Газ с бензина.
- Комплект хомутов лучше приобрести сразу качественные типа Norma с такими хомутами не будет проблем особенно в холодный период времени когда шланги сжимаются от мороза.Либо можно рассмотреть само зажимной хомут которым по надобности сам потянется по потребности
- Клапан бензина нужно рассмотреть что-то из металлических на которых не страшно тянуть хомуты на шлангах из неплохих и не дорогих Атикер,Торелли
- Если баллон цилиндрический желательно брать под него ленты в оплетки Вентиляционную коробку Гофру диаметром 32 под нее
Этот весь перечень сертефецированого ГБО вы можете приобрести по ссылки.