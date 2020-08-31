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Rolls-Royce опубликовала новый тизер седана Rolls-Royce Ghost

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Rolls-Royce Ghost второго поколения создан на новой платформе и оснащен рядом новейших систем, разработанных специалистами британской компании.
Rolls-Royce опубликовал новый тизер, в котором показал оптику нового поколения Ghost. Роскошный седан получит головной свет с лазерными элементами и новой системой под названием Brilliance.

Как отмечают в компании, Brilliance позволит освещать дорогу на 600 метров вперед, а такой показатель в два раза превышает дальность других известных лазерных фар.

Помимо этого, в седане реализуют особую подвеску под названием Planar и трансмиссию, которая будет автоматически выбирать нужную передачу исходя из данных полученных через спутники и камеры.

Отделочные материалы Rolls-Royce Ghost были подобраны по акустическим свойствам, в результате чего в салоне седана это обеспечивает полную тишину, и чтобы не дезориентировать водителя и пассажиров в автомобиле акустическая система будет генерировать особый звук.

Помимо этого, новая генерация роскошного седана получила улучшенную систему очистки салона, в которой применили фильтры из нанофлиса с волокнами диаметром от 120 до 150 нанометров.

Обычно в автомобили устанавливают фильтры с волокнами 500 нанометров. Презентация Rolls-Royce Ghost состоится 1 сентября в формате онлайн.

Rolls-Royce Rolls-Royce Ghost
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