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Toyota запустила в продажу новый компактный кроссовер Yaris Cross

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Toyota на домашнем рынке с сегодняшнего дня начала продажи своего самого маленького кроссовера — Toyota Yaris Cross. Эта модель в Японии предлагается в базовой комплектации по цене от 1,8 млн иен (1,26 тыс. рублей). Автопроизводитель компактный кроссовер предлагает в трех комплектациях. Базовым мотором для новой модели стал атмосферный 1,5-литровый 120-сильный ДВС.

Toyota запустила в продажу новый компактный кроссовер Yaris Cross

Также предлагается версия с гибридной силовой установкой, созданной на базе 1,5-литрового турбомотора.

Отдача силового агрегата составляет 116 л.с. Среди трансмиссии для Yaris Cross предлагается только вариатор, причем он может работать как с передним приводом, так и полным.

Toyota запустила в продажу новый компактный кроссовер Yaris Cross

В основе нового для японского рынка кроссовера лежит Toyota Yaris. Эта модель построена на специальной платформе TNGA-B, которая является доработанной версией глобальной тележки TNGA.

Toyota запустила в продажу новый компактный кроссовер Yaris Cross

Toyota Yaris Cross в дилерских центрах Японии можно заказать с круиз-контролем, камерой кругового обзора, системой предотвращения фронтального столкновения и рядом других активных систем безопасности.

Toyota запустила в продажу новый компактный кроссовер Yaris Cross

toyota Toyota Yaris Cross
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