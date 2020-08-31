В сети появились фото и видео серийной версии электрокара Zetta

Российский городской электрокар будут собирать в Тольятти из отечественных комплектующих, а импортным будет только аккумулятор, который на производство будут поставлять из Китая.

В сети опубликовали видео и фото с маленьким электрокаром Zetta. Эта модель поступит в продажу под названием City Modul 1.

В этом компактном, но полноценном городском автомобиле, будет четыре посадочных места и электрический мотор способный разгоняться до 120 км/ч.

На одном заряде Zetta сможет проехать до 180 км, причем электрокар можно будет заряжать как от 220 Вт, так и от 380 Вт.

Разработчики российского электрокара планируют ежегодно выпускать до 10 тыс. авто. Базовая комплектация модели будет стоить от 550 тыс. рублей, причем электрокар будут предлагать не только в РФ, но и других странах СНГ.