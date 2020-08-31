У Volkswagen в Китае появился новый стильный кросс-универсал

Новинка появилась в линейке модели Volkswagen CC, а под таким названием в Китае продается автомобиль Arteon.

Volkswagen CC для китайского рынка получил обновление, вместе с которым у него появилась версия с названием CC Shooting Brake.

Она представляет собой кросс-универсал, который имеет измененный обвес, один двигатель и увеличенный дорожный просвет, пишут «Автовести».

У автомобиля CC Shooting Brake будет пластиковый обвес по периметру кузова, хромированные элементы и рейлинги на крыше.

При этом в моторной гамме будет только один двигатель и это турбированный агрегат объёмом два литра. Его мощность составляет 220 л.с., а в паре с ним будет работать 7-ступенчатый робот.

Сборка CC Shooting Brake организована на заводе компании в Китае, а в продаже универсал появится осенью. Стоимость и комплектации пока не названы.