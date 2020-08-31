Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером на рынке РФ

Этот кроссовер уже длительное время возглавляет рейтинги самых популярных SUV на российском рынке.

Не исключением стал период с января по июль 2020 года, когда его объёмы продаж составили 38 922 ед., что на 4% больше.

Как сообщили аналитики «Автостат Инфо», кроссоверов и внедорожников в стране в указанный период было реализовано в количестве 373 073 ед.

В общих продажах новых авто на рынке РФ доля кроссоверов составила 50,4%. На втором месте по популярности после Hyundai Creta располагается японский Toyota RAV4, проданный в количестве 18 895 шт., что на 14,7% больше.

Третий результат показал Volkswagen Tiguan, продажи которого просели на 4% и составили 17 283 ед.

Renault Duster стал четвертым с показателем 15 275 ед., что хуже на 29%, а в пятерке лидеров оказался KIA Sportage – 15 042 ед., что меньше на 14%.