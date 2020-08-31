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Продажи автомобилей Geely выросли на 69% в России по итогам июля

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Объемы реализованных автомобилей китайской компании выросли не только по итогам июля, но и за период с начала года.
Так, в июле марка Geely продала на российском рынке 1 338 новых автомобилей, что оказалось на 69% больше, чем годом ранее.

За период с начала года россияне купили 5 837 авто Geely, а этот результат превышает прошлогодний на 21%.

Кроссовер Atlas в прошлом месяце стал самым продаваемым автомобилем бренда, причем он показал отрицательную динамику продаж на 1% до 659 реализованных штук.

Geely Coolray является вторым самым востребованным автомобилем компании с результатом 462 реализованных единиц.

Между тем, этой осенью на российском рынке компания планирует начать продажи нового купеобразного кроссовера, о котором уже сообщалось ранее.

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