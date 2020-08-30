Названы самые популярные у россиян сайты для продажи автомобилей

В России специалисты решили выяснить, какие сайты для продажи автомобилей наиболее востребованы среди россиян.

Как говорят эксперты, в этом году из-за пандемии коронавируса помимо уже существующих онлайн-площадок, появились и новые, на которых предлагают разместить объявление о продаже машин.

К тому же, в этом году еще больше появилось автопроизводителей, предложивших покупку нового авто онлайн.

Исследование по самым популярным сайтам для продажи машины провели специалисты «Автостат» совместно с журналом «За Рулем». Для этого провели опрос среди россиян в период с 21 по 27 августа. Его участниками стали более 1,3 тыс. человек.

Так, казалось, что более трети опрошенных рассказали, что чаще всего обращаются к услугам интернет-площадке Auto.ru (33%). На втором месте оказался портал Avito.ru с показателем 30%.

В тройке самых популярных сайтов расположился Drom.ru, который выбрали 14% респондентов. Еще 4% высказались, что выбирают другие сайты.

Также в ходе опроса выяснилось, что каждый пятый участник опроса никогда не продавал свою машину с помощью сайтов.