Определены 10 автомобилей с большим пробегом, которые можно покупать

Основой для нового списка самых надежных автомобилей, которые не доставят серьезных хлопот своим владельцам даже с большим пробегом, стали данные авторитетных организаций Consumer Reports, J.D. Power, TUV и ADAC.

Рейтинг машин с большим пробегом, которые можно покупать, был представлен журналистами портала Autonews.ru.

Так, все организации заявляют о надежности кроссовера Subaru Forester, который способен без особых проблем проехать не менее 500 тыс. км.

К тому же специалисты говорят, что немало автомобилистов продолжают эксплуатировать кроссовер с пробегом даже более 10 лет. На второй строчке оказался Ford Fusion, который также назван надежным, и в особенности в нем отмечают долговечные двигатели и трансмиссии.

Toyota Corolla в 120-кузове также признана надежной и долговечной. К тому же модель устойчива к коррозии, а среди лучших силовых установок выделяют двигатели объёмом 1,4, 1,6 и 1,8 литра.

В первой пятерке рейтинга еще указали Audi TT и шестую генерацию седана Audi A6. В десятке еще числятся Mercedes-Benz SLK, Toyota Camry, Toyota RAV4, Honda CR-V и Lexus RX.