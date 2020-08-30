«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest

Ранее российская компания объявила о запуске новой версии для универсала Ларгус.

Теперь автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross в версии с названием Quest.

Эта специальная версия кросс-универсала начала появляться у дилеров, но пока сроки старта продаж, а также стоимость не озвучены. При этом особенности новой версии известны.

Так, Granta Cross Quest будет иметь двухцветный окрас кузова, литые колесные диски с алмазной шлифовкой, черную крышу и 198-мм клиренс.

В салоне автомобиля предложат отделку тканью, которая противостоит грязи и воде.

Еще для универсала предложат коврик в багажнике, две багажные сетки, парктроник и подогрев лобового стекла. Предположительно, новинка обойдется до 50 тыс. рублей дороже, чем обычная Granta Cross.