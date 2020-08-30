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Почти 8 тысяч электромобилей насчитали в российском автопарке

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Российские аналитики рассказали, сколько автомобилей с полностью электрической силовой установкой числится в автомобильном парке по состоянию на 1 июля 2020 года.
Как выяснили специалисты агентства «Автостат», в российском автопарке насчитывается почти 8 тыс. электрокаров.

Если быть точнее, что автопарк электромобилей в РФ составляет 7 925 экземпляров, среди которых модели 10 брендов.

Больше всего числится машин марки Nissan, на долю которых приходится более 85% или 6 747 экземпляров.

Модели Tesla стали вторыми самыми распространенными среди электрокаров с результатом 457 ед. и долей 6%.

В тройке лидеров располагается Mitsubishi (346 ед.), а в пятерку еще входят Jaguar (167 ед.) и LADA (96 ед.). Парк автомобилей марок BMW, Renault, Hyundai, Peugeot и JAC не превысил 50 единиц.

Больше всего электрокаров числится в Приморском крае, Иркутской области, Краснодарском и Хабаровском краях.

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