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Появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо»

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Изображения новых силовых установок были опубликованы в базе Роспатента, а также стали известны и некоторые их характеристики.
Так, появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо», которые получат объём 2,5 и 2,3 литра.

Последний будет еще и турбированым, а также выйдет в двух вариантах форсировки. 2,5-литровый агрегат имеет название ЗМЗ-25002.10, а турбоагрегат в зависимости от мощности имеет индексы ЗМЗ-223002.10 и 223012.10.

Основой для моторов стал ЗМЗ-409, а в их доработке участие принимают специалисты немецкой фирмы FEV Motorentechnik.

Двигатель объёмом 25 литра получил мощность 150 л.с., а соответствовать он будет нормам Евро-5 и Евро-6. 2,3-литровый турбодвигатель в зависимости от версии получит мощность 150 л.с. при 330 Нм или 170 л.с. при 350 Нм.

Среди трансмиссий, как ожидается, будет шестискоростной автомат Punch Powerglide и 6-ступенчатая механика от BAIC.

Другие подробности пока не известны. Что касается «Русского Прадо», то этот проект должны реализовать до конца следующего года, а по сути проект представляет собой глубоко модернизированный Патриот.

Появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо» Появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо» Появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо» Появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо» Появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо» Появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо» Появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо» Появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо»

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