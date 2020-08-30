Изображения новых силовых установок были опубликованы в базе Роспатента, а также стали известны и некоторые их характеристики.

Так, появились фотографии новых двигателей ЗМЗ для «Русского Прадо», которые получат объём 2,5 и 2,3 литра.

Последний будет еще и турбированым, а также выйдет в двух вариантах форсировки. 2,5-литровый агрегат имеет название ЗМЗ-25002.10, а турбоагрегат в зависимости от мощности имеет индексы ЗМЗ-223002.10 и 223012.10.

Основой для моторов стал ЗМЗ-409, а в их доработке участие принимают специалисты немецкой фирмы FEV Motorentechnik.

Двигатель объёмом 25 литра получил мощность 150 л.с., а соответствовать он будет нормам Евро-5 и Евро-6. 2,3-литровый турбодвигатель в зависимости от версии получит мощность 150 л.с. при 330 Нм или 170 л.с. при 350 Нм.

Среди трансмиссий, как ожидается, будет шестискоростной автомат Punch Powerglide и 6-ступенчатая механика от BAIC.

Другие подробности пока не известны. Что касается «Русского Прадо», то этот проект должны реализовать до конца следующего года, а по сути проект представляет собой глубоко модернизированный Патриот.