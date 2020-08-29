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Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей на мировом авторынке

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В этом году из-за пандемии коронавируса произошло падение продаж новых автомобилей, а в рейтингах наиболее востребованных моделей произошли изменения.
Портал BSCB опубликовал статистику по продажам автомобилей за первое полугодие. На основании данных по продажам составили топ-10 самых продаваемых автомобилей на мировом авторынке, который в указанный период показал падение на 28% до 12,5 млн проданных машин.

Лидером мирового авторынка является Toyota Corolla, которая разошлась тиражом в количестве 600 тыс. экземпляров.

Стоит отметить, что тут учитываются продажи не только модели, которая продается под названием Corolla, но и этой же модели, но известной на других рынках как Auris и Levin.

Ford F-Series стал вторым по продажам с результатом 433 399 ед., а в тройку лидеров входит японский кроссовер Toyota RAV4.

Его объёмы продаж составили 429 758 шт. На четвертой и пятой позиции оказались Honda CR-V (329 565 ед.) и Chevrolet Silverado (297 407 ед.) соответственно.

В десятке лидеров еще числятся: Ram Pickup (294 792 ед.), Honda Civic (276 660 ед.), Toyota Camry (269 921 ед.), Volkswagen Tiguan (246 969 ед.) и Nissan X-Trail (237 354 ед.).

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