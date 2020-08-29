Изменение стоимости 18 из 28 представленных моделей авто марки зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто».

Эксперты постоянно ведут мониторинг цен на новые автомобили и на этот раз они выяснили, что Audi повысила стоимость своих автомобилей в России на 0,4-6,6% в зависимости от модели и ее комплектации.

В денежном выражении удорожание составило 11 тыс. рублей минимум и 298 тыс. рублей максимум. Есть модель, а это Audi e-tron, которая в комплектациях Sport и Design наоборот подешевела на 2 и 32 тыс. рублей.

Версии Audi e-tron Advance и 55 quattro наоборот прибавили в цене на 98 и 173 тыс. руб. Еще в меньшую сторону изменились ценники Audi A4 в комплектациях Premium и Premium S.

Все остальные модели и их комплектации подорожали. Стоит отметить, что последнее изменение цен на автомобили марки было в мае. Тогда как и сейчас изменения были разнонаправленными.