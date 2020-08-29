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Продажи люксовых машин с пробегом на рынке РФ упали на 3%

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Падение продаж люксовых авто на вторичном рынке наблюдается за период с января по июль 2020 года.
В отчетный период на рынке подержанных машин россияне купили 1 073 люксовых автомобиля, что оказалось на 3,2% меньше.

Около 35% от общих продаж машин сегмента пришлось на модели марки Bentley. Объёмы проданных экземпляров в этом случае составили 371 ед.

На втором месте находится лидер первичного рынка Mercedes-Benz Maybach. Этот автомобиль был продан в количестве 305 ед.

Maserati стали третьими по популярности с показателем 160 реализованных штук. Также на вторичном рынке было куплено 113 Rolls-Royce, 53 Lamborghini, 44 Ferrari, 27 Aston Martin, сообщают аналитики «Автостат».

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