Парковка и ответственное хранение автомобилей

Когда заходит вопрос о хранении любимого автомобиля, многие водители не знают, куда обратиться. Оставлять машину любого размера на несколько недель или месяцев опасно. Однако жители Москвы и Санкт-Петербурга могут воспользоваться услугами стоянок А-Приори.

Чем занимается фирма

Компания принимает транспортные средства любых габаритов на ответственное хранение. Две крупные стоянки в Москве и Санкт-Петербурге выручают автовладельцев во многих случаях – например, в несезонное для предпринимательской деятельности время, когда ТС становится на некоторое время не нужно.

Хранить крупный транспорт можно на открытых просторных площадках, легковые авто – на закрытых. Двухуровневое пространство парковок делает возможным оба варианта.

Преимущества

Аренда парковки в Москве и Санкт-Петербурге вместе с А-Приори – это комфорт и спокойствие клиента по лояльной цене.

Здесь можно оставлять любые машины:

легковушки;

газели, фуры, самосвалы и грузовики;

коммерческий транспорт;

строительную спецтехнику;

прицепы.

Удобное расположение, надежная ограда и круглосуточная охрана – не единственные преимущества стоянок А-Приори. Хорошее асфальтированное покрытие, отличное освещение и наличие видеокамер делают https://parkingcars.ru/ надежным компаньоном, которому можно доверить хранение любимого транспортного средства.

Пункты въезда работают круглосуточно. Здесь также принимаются на хранение автомобили не на ходу: для этого имеется специально оборудованный пункт приема.

Ещё одно достоинство стоянок – низкие цены на ответственное хранение ТС. Аренда парковки на 24 часа стоит 200 рублей. Для клиентов, которым нужно оставить машину на длительный срок, рассчитывается индивидуальная стоимость.

О чем нужно знать: особенности

Перед тем, как авто отправится на свое парковочное место, с клиентом заключается договор. В документе указываются исходные данные автомобиля. А-Приори гарантирует возврат техники в том же состоянии, в котором она поступила. При длительном хранении сотрудники предпринимают особые меры по защите кузова.

Дополнительные услуги сервиса:

диагностика;

ремонт;

эвакуация;

мойка и химчистка;

страховка.

Компетентные менеджеры А-Приори оперативно подберут лучший вариант для хранения ТС, заключат договор. Фирма гарантирует отличный результат!