Автостраховщики РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

С недавнего времени в России вступил в силу закон, согласно которому стоимость полиса ОСАГО будет рассчитываться индивидуально.

Специалисты считают, что повышенные тарифы по страховке в первую очередь затронут владельцев автомобилей с пробегом.

Факторы риска страховщики получат право выбирать самостоятельно, а в зависимости от риска будет повышение или понижение стоимости полиса.

Но как сообщили российские СМИ, некоторые страховые компании намерены привязать полис ОСАГО к марке и модели автомобиля. В результате такой фактор станет причиной повышенного коэффициента для владельцев подержанных транспортных средств, так как в зависимости от модели и марки авто будет понятно, насколько они безопасны и имеют современные системы и механизмы.

Также при расчете стоимости страховки будут учитывать стиль вождения автомобилистов, что позволит страховщикам отсечь опасных водителей из числа своих клиентов за счет более дорогой страховки.