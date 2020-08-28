Главная » Новости

Автостраховщики РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

Опубликовано Обновлено

С недавнего времени в России вступил в силу закон, согласно которому стоимость полиса ОСАГО будет рассчитываться индивидуально.
Специалисты считают, что повышенные тарифы по страховке в первую очередь затронут владельцев автомобилей с пробегом.

Факторы риска страховщики получат право выбирать самостоятельно, а в зависимости от риска будет повышение или понижение стоимости полиса.

Но как сообщили российские СМИ, некоторые страховые компании намерены привязать полис ОСАГО к марке и модели автомобиля. В результате такой фактор станет причиной повышенного коэффициента для владельцев подержанных транспортных средств, так как в зависимости от модели и марки авто будет понятно, насколько они безопасны и имеют современные системы и механизмы.

Также при расчете стоимости страховки будут учитывать стиль вождения автомобилистов, что позволит страховщикам отсечь опасных водителей из числа своих клиентов за счет более дорогой страховки.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика