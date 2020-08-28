Хэтчбек немецкой марки в два месяца назад перестал быть самым продаваемым автомобилем Европы, но в июле он снова стал бестселлером авторынка.

Volkswagen Golf стал лидером по продажам в Европе по итогам июля с результатом 31 169 проданных экземпляров.

Объёмы продаж модели сократились на три процента. На втором месте располагается автомобиль Renault Clio с результатом 25 054 ед., что оказалось на 26% больше.

Третий результат показала Skoda Octavia, которая разошлась тиражом в количестве 22 569 шт., что больше на 18%. В первую пятерку еще входит Peugeot 208 и Renault Captur.

Их объёмы реализации составили 20 520 (+19%) и 20 361 ед. (+39%) соответственно. В десятке самых востребованных автомобилей на европейском рынке еще оказались:

Peugeot 2008 (20 006 ед., +56%),

Volkswagen T-Roc (19 977 ед., +12%),

Opel/Vauxhall Corsa (19 902 ед., +3%),

Dacia Sandero (19 219 ед., -8%),

Volkswagen Tiguan (19204 ед., -3%).