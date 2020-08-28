Гиперкар Hongqi S9 PHEV за $1,5 млн стал самым дорогим китайским авто

Премиальный бренд Hongqi решил выпустить ограниченную партию гибридной версии купе Hongqi S9.

Супергибрид выпустят тиражом в количестве 70 единиц, причем Hongqi S9 PHEV окажется самым дорогим автомобилем в истории китайского автопрома.

Его стартовая цена составит 1,5 млн долларов или 108,6 млн рублей. Презентация купе в виде концепта проходила в прошлом году на мотор-шоу во Франкфурте.

У прототипа была заявлена силовая установка на базе 4,0-литрового 8-цилиндрового ДВС. Суммарная отдача установки составляет 1 400 л.с., а максимальная скорость автомобиля составит 400 км/ч. Для разгона модели до первой сотни потребуется 1,9 секунды. Производство новинки запланировано на следующий год.