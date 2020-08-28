Главная » Новости

Гиперкар Hongqi S9 PHEV за $1,5 млн стал самым дорогим китайским авто

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Премиальный бренд Hongqi решил выпустить ограниченную партию гибридной версии купе Hongqi S9.
Супергибрид выпустят тиражом в количестве 70 единиц, причем Hongqi S9 PHEV окажется самым дорогим автомобилем в истории китайского автопрома.

Его стартовая цена составит 1,5 млн долларов или 108,6 млн рублей. Презентация купе в виде концепта проходила в прошлом году на мотор-шоу во Франкфурте.

У прототипа была заявлена силовая установка на базе 4,0-литрового 8-цилиндрового ДВС. Суммарная отдача установки составляет 1 400 л.с., а максимальная скорость автомобиля составит 400 км/ч. Для разгона модели до первой сотни потребуется 1,9 секунды. Производство новинки запланировано на следующий год.

Гиперкар Hongqi S9 PHEV за $1,5 млн стал самым дорогим китайским авто Гиперкар Hongqi S9 PHEV за $1,5 млн стал самым дорогим китайским авто Гиперкар Hongqi S9 PHEV за $1,5 млн стал самым дорогим китайским авто Гиперкар Hongqi S9 PHEV за $1,5 млн стал самым дорогим китайским авто

Hongqi Hongqi S9 PHEV
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика