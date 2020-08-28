Компания в Европе зарегистрировала название для новой модели, которая будет самой маленькой в модельном ряду среди кроссоверов.

Его размеры окажутся меньше, чем у UX. Концепт новинки получит название LBX, а на рынок она выйдет под названием BX. Как выяснили европейские источники, в основе кроссовера расположится платформа GA-C, уже используемая в модели Toyota Yaris Cross.

С этой же моделью будут сопоставимы и габариты. Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена турбомотором объёмом 1,5 литра. Его мощность составит 116 л.с. система привода будет на передние или все колеса. Lexus выпустит самый маленький кроссовер в линейке не ранее 2023 года.