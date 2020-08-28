Volkswagen представил дизайн электрического кроссовера ID.4

Ранее немецкая компания заявила, что запустила серийное производство нового электрокара, но все подробности о нем пока не раскрываются.

Volkswagen ID.4 уже показывали на изображениях, но там демонстрировали автомобиль в камуфляжной пленке. Теперь же в компании решили распространить дизайнерские эскизы, которые дают представление о внешности нового кроссовера. Его презентация состоится в сентябре.

Уже известно, что основой для новинки является платформа MEB. Электрический кроссовер будут выпускать в заднеприводной модификации на старте, а позднее в продаже появится и версия с приводом на все колеса.

В Китае ID.4 получит установку мощностью. 204 л.с., а какие еще будут версии, пока не сообщается. Запас хода в более дорогих исполнениях модели превысит 500 км. Еще выяснилось, что коэффициент лобового сопротивления автомобиля будет всего 0,28.