Китайская GAC привезла на рынок РФ конкурента Kia Sportage

Китайская компания GAC готовится к началу продаж на российском рынке нового кроссовера с названием GS5.

Этот автомобиль, как сообщил автопроизводитель, будет доступен для заказа с 5 сентября. С выходом на рынок модель будет конкурировать с такими кроссоверами как Kia Sportage, Hyundai Tucson и Haval F7. Кроссовер GS5 на российском рынке будет представлен в версии 2018 года, тогда как в Китае уже продается новая генерация модели.

Моторная гамма GAC GS представлена только одним 1,5-литровым бензиновым ДВС мощностью 137 л.с., в паре с которым будет работать 6-ступенчатая автоматическая или механическая трансмиссии.

GAC GS5 в России предложат с такими опциями как система помощи при движении в гору и на спуске, а также система тормозных усилий, камера кругового обзора, подогрев всех сидений и руля, климат-контроль, панорамная крыша и многое другое.

Стоимость кроссовера будет в пределах от 1,5 до 2,0 млн рублей.