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Названы 10 автомобилей с большим пробегом, которые можно покупать

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Рейтинг составили выбрав наиболее часто лидирующие автомобили в рейтингах надежности разных авторитетных экспертов.
В частности, учитывалась информация о самых надежных автомобилях, опубликованная экспертами TUV, ADAC, и J. D. Power.

Все они сходятся во мнении, что самым надежным автомобилем, который можно покупать даже с большим пробегом, является кроссовер Subaru Forester. Отмечается, что 15% владельцев этих машин не желают их менять даже после 10 лет эксплуатации.

На втором месте в рейтинге надежности располагается Ford Fusion, но речь идет об автомобиле, собранном в Германии.

Toyota Corolla девятого поколения находится в тройке составленного топ-10 автомобилей с большим пробегом, которые можно покупать. На четвертой и пятой строчке оказались Audi TT и Audi A6, а в десятке надежных еще числятся Mercedes-Benz SLK, Toyota Camry, Toyota RAV4, Honda CR-V и Lexus RX.
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