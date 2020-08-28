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В Татарстане «Почта России» получила партию грузовиков КамАЗ

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Отечественный производитель грузовых автомобилей сообщил о поставке в Татарстан партию своей техники.


В Татарстане «Почта России» получила партию грузовиков КамАЗ, седи которых 10 КАМАЗ-5325 и три экземпляра тягача КАМАЗ-5490, один из которых получил газовую установку, а еще два оснащены дизельными моторами.

Кроме этого, в компании рассказали, что в тестовую эксплуатацию «Почте России» передали и два экземпляра магистральных тягачей КАМАЗ-54901.

Стоит отметить, что поставки грузовиков «Почте России» на это не завершатся, ведь согласно документам автопроизводитель к концу 2022 года должен поставить 500 единиц своей техники.

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