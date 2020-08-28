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Названы топ-5 самых популярных хэтчбеков в России с начала 2020 года

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Аналитики в России подготовили список хэтчбеков, которые на российском рынке продаются лучше всего.
Рейтинг составили специалисты «Автостат», взявшие за основу данные по продажам автомобилей за период с начала года по июль.

В указанный период, как сообщили специалисты, россияне купили 57,5 тыс. новых хэтчбеков, а этот результат становится на 20,5% меньше. Лидером по объёмам продаж является KIA Rio X-line, который разошелся тиражом в количестве 23,1 тыс. экземпляров, что больше на 12%.

Renault Sandero и Sandero Stepway расположились на второй позиции с общим результатом 14 тыс. реализованных экземпляров. Продажи этих моделей сократились на 18%.

Третий результат показал отечественный хэтчбек LADA XRAY. Он разошелся тиражом в количестве 10,8 тыс. ед., а это хуже на 32%. Четвертое и пятое место в рейтинге оказалось за KIA Ceed и Datsun Mi-Do – 3 тыс. и 1,3 тыс. реализованных единиц.

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