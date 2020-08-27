Появились изображения новых моторов ЗМЗ для «Русского Прадо»

Изображения были опубликованы в базе Роспатента, где показали два новых двигателя, разработанные Заволжским моторным заводом.

Новые силовые установки предназначены для проекта, прозванного как «Русский Прадо», а по сути это будет глубоко модернизированный внедорожник Патриот.

Двигатели носят индексы ЗМЗ-25002.10 и ЗМЗ-223002.10/223012.10.

Первый представляет собой атмосферный мотор с рабочим объёмом цилиндров 2,5 литра, а второй двигатель имеет объём 2,3 литра и оснащен турбиной.

2,5-литровый агрегат, как ожидается, будет иметь мощность около 150 л.с., а турбированный ДВС получит два варианта форсировки – 150 или 170 л.с.

Разработкой новых двигателей ЗМЗ занимается совместно с компанией из Германии FEV Motorentechnik.