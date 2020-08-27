Названы самые популярные российские авто с пробегом с начала 2020 года

Агентство «Автостат» опубликовало данные по продажам подержанных автомобилей на вторичном рынке России за период с января по июль 2020 года.

В отчетный период, как отмечают аналитики, на рынке подержанных машин было продано 706,3 тыс. авто отечественных брендов. Такие объёмы продаж оказались на 13,7% хуже, чем годом ранее.

На основании аналитических данных были названы и самые популярные российские авто с пробегом с начала 2020 года, и возглавляет этот рейтинг LADA 2114.

Ее перепродажи составили 64,7 тыс. штук, что на 16% меньше. LADA 2107 стал вторым по популярности с показателем 53,4 тыс. проданных штук, что хуже на 20,3%. В тройке самых продаваемых отечественных машин располагается седан LADA 2170 Priora.

Его объёмы продаж составили 49,9 тыс. ед., а это на 15,4% меньше. В первую пятерку входят еще LADA 4×4 (47,4 тыс. ед.; -7,4%) и седан LADA 2110 (43,3 тыс. ед.; -21,1%), а десятке лидеров числятся следующие модели:

LADA 2190 Granta (42,8 тыс. ед.; -5,7%),

LADA 2112 (35,5 тыс. ед.; -17,6%),

LADA 2115 (35,1 тыс. ед.; -17,2%),

Хэтчбек LADA 2172 Priora (26,2 тыс. ед.; -12,4%),

LADA 2109 (21,7 тыс. ед.; -25,7%).