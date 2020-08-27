Названы претенденты на звание World Car Of The Year 2020

Организаторы конкурса автомобиль года в мире опубликовали список претендентов, которые будут бороться за главное звание.

Стоит отметить, что опубликованный список является предварительным, так как в нем присутствуют даже те автомобили, которые будут представлены в ближайшее время.

Финалисты будут объявлены в конце года, а победителей назовут в начале следующего года. В этом году среди претендентов оказались 24 модели авто, среди которых только один американский представитель и это Ford Escape / Kuga.

В числе других претендентов оказались:

Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz GLA, Volkswagen ID.4,

Audi A3, BMW 2-Series Gean Coupe, BMW 4-Series,

Citroen C4 / e-C4, Seat Leon и Skoda Octavia,

Honda Jazz / Fit, Honda-e, Mazda MX-30, Nissan Rogue / X-Trail,

Toyota Highlander, Sienna, Venza / Harrier, Yaris / Yaris Cross,

Kia K5 / Optima, Kia Sonet, Kia Sorento.

Genesis G80, Hyundai Elantra / Avante, Hyundai i10 / Grand i10 и Hyundai i20.