Обновленный KIA Rio – доступная мечта любого начинающего автомобилиста

В наше время автомобиль является практически обязательным атрибутом успешного человека. Поэтому, если Вы желаете всегда производитель впечатление достойного гражданина, который знает себе и своему времени цену, то обязательно подумайте о том, чтобы сменить свой велосипед или общественный транспорт на авто. Рынок предлагает огромный выбор различных моделей легковушек, кроссоверов, джипов, даже спортивных автомобилей, так что любой покупатель легко выберет себе подходящий вариант. Но не все бренды стоят такого доверия, как корейская KIA.

Корпорация KIA начала свое существование давно, еще в 1944 году, но на нашем рынке в странах СНГ ее автомобили появились относительно недавно. Еще в 2005-2007 годах на дорогах было немного таких машин, они воспринимались не слишком хорошо, так как в цене были в основном «немцы». Сегодня ситуация полностью перевернулась – купить KIA Rio, нафаршированную самыми современными технологиями, стремится очень много водителей, даже бывших владельцев Mersedec, BWM и прочих брендовых марок.

Чем привлекательная KIA Rio в обновленном виде

В 2020 году ожидается выпуск обновленной версии уже ставшего легендарным авто KIA Rio. Это шикарный вариант для людей, которые желают иметь транспорт как для деловых поездок и работы, так и для простых житейских задач: поездок на выходные с семьей, отдыха на даче или рыбалке.

В чем отличия новой версии авто? Вот главные ее достоинства:

Переработанный кузов. Теперь машина выглядит совершенно по-другому, так как она получила большое количество интересных деталей. Решетка радиатора теперь хромирована, что делает ее более стильной, передние фары стали более плавными и симпатичными, передний бампер тоже получил очень впечатляющие изменения, стал более агрессивным и красивым. Также внесены изменения в динамические характеристики кузова;

Технические характеристики стали лучше. Теперь на российский рынок придут две модификации: движок на 1,4 л со 100 лошадками на борту, а также 1,6 л и целых 123 лошадиные силы. В зависимости от предпочтений и финансовой возможности можно выбрать авто как с механической КПП, так и с адаптивным автоматом.

Что касается цены, то она пока точно не известна, но предварительная информация указывает на то, что машина будет предлагаться за 599 000 рублей. А вот если Вы пожелаете приобрести данное авто в самой богатой комплектации со всеми наилучшими возможностями, то придется отдать приблизительно 1 100 000 рублей.

Что касается комплектации, то будут доступны такие варианты: Классик – за 599 тысяч рублей, Комфорт – придется выложить 665 тысяч, Люкс – всего-то за 715 000 рубликов, Престиж – 815 000. Учитывая, что модель совершенно свежие, выпускается вот только в 2020 году, то такая цена за нее при передовой начинке выглядит очень привлекательно.

Не знаете, какую авто приобрести? – обязательно обратите внимание на KIA Rio в обновлении 2020 года! Это будет выгодное и долгоиграющее вложение средств!