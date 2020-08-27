Рост продаж автомобильных запчастей наблюдался по итогам первого полугодия.

По данным специалистов «АвитоАвто», на которые ссылаются журналисты «Российской газеты», спрос на автозапчасти в России увеличился на 21%.

Эксперты говорят, что всплеск популярности обусловлен рядом факторов, среди которых и переориентация покупателей на вторичный рынок, и валютные колебания.

Кроме этого, эксперты зафиксировали и рост предложений в сегменте автозапчастей на 18%. Чаще всего россияне интересовались и покупали комплектующие тормозных систем, а также аккумуляторы.

В данном случае спрос вырос в первом полугодии сразу на 41%.

На втором месте по популярности оказались стекла, элементы выхлопной и топливной системы. На них спрос увеличился на 35%.