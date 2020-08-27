Lister выпустил самый быстрый кроссовер в истории Великобритании

Специалисты Lister Motor использовали в основе своей модели Jaguar F-Pace SVR.

Новинка носит название Stealth и уже получила звание самого быстрого кроссовера в истории Великобритании.

У автомобиля установлен пятилитровый компрессорный двигатель с 8 цилиндрами. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической КП и выдает 675 лошадиных сил при 881 Нм.

Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 314 км/ч, а разгоняется он до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Помимо доработанной установки, кроссовер еще получил улучшенную аэродинамику и измененную внешность.

В автомобиле использовали углепластиковый бампер спереди, увеличили воздухозаборники, установили большие тормозные диски, стальной выпуск с карбоновыми насадками, расширили колесные арки и предложили 23-дюймовые колесные диски.

В салоне для клиента предложат на выбор отделку 36 вариантами цвета кожи с 90 вариантами прострочки.

Кроссовер Stealth будет выпущен ограниченным тиражом в количестве всего 100 экземпляров. Оценили новинку от 109 950 фунтов стерлингов, а это около 11 млн рублей.