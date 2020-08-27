Российские аналитики проанализировали продажи новых автомобилей на рынке за 7 месяцев года.

В указанный период, как заметили специалисты агентства «АвтостатИнфо», доля продаж новых корейских автомобилей в России превысила 25%.

Объёмы реализованных авто корейских марок составили 187 885 экземпляров, а этот в сравнении с прошлым годом оказалось на 20 597 ед. меньше.

Несмотря на это доля таких машин составила 25,4%, а доля отечественных машин составила 22% и они стали вторыми по популярности.

В тройке самых продаваемых авто оказались модели японских марок, доля которых составляет 18,6% или 137 529 шт.

На долю легковушек немецкого происхождения пришлось 13,4% или 99 314 проданных единиц. Французских моделей было продано 12 152 ед., что соответствует доле 8,8%.

Чешские машины заняли 6% доли в продажах – 44 683 ед. Китайские автомобили разошлись тиражом в количестве 21 289 ед., заняв долю в 2,9%.