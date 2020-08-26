УАЗ готовится к производству новой версии УАЗ «Профи»

С момента появления грузовика УАЗ «Профи» прошло три года, и сейчас автопроизводитель готовит улучшенную версию модели.
Журналистам «Российской газеты» удалось узнать, что компания УАЗ готовит линию для выпуска опытно-промышленных образцов обновленного грузовика.
Причем выпустить планирую версию с двухскатной ошинковкой и новым задним мостом.
Помимо нового заднего моста грузовик получит улучшенную раму, за счет чего грузоподъемность коммерческого автомобиля будет достигать двух тонн.
Улучшенная версия УАЗ «Профи» появится в конце года.