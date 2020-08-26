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УАЗ готовится к производству новой версии УАЗ «Профи»

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С момента появления грузовика УАЗ «Профи» прошло три года, и сейчас автопроизводитель готовит улучшенную версию модели.

Журналистам «Российской газеты» удалось узнать, что компания УАЗ готовит линию для выпуска опытно-промышленных образцов обновленного грузовика.

Причем выпустить планирую версию с двухскатной ошинковкой и новым задним мостом.

Помимо нового заднего моста грузовик получит улучшенную раму, за счет чего грузоподъемность коммерческого автомобиля будет достигать двух тонн.

Улучшенная версия УАЗ «Профи» появится в конце года.

УАЗ "Профи"
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