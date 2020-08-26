Компания Hyundai показала тизер обновленного кроссовера Kona

Кроссовер получит модификацию N-Line, но какой у нее будет мотор пока не известно.

Корейская компания анонсировала рестайлинговый кроссовер Hyundai Kona. Автопроизводитель опубликовал несколько тизерных изображений, на которых можно увидеть переднюю часть автомобиля с видоизменённой оптикой. На изображениях анонсирована и версия N-Line.

Когда именно состоится презентация Kona не сообщается, но если компания начала распространять тизеры, значит скоро будет и полноценный показ кроссовера.

Судя по опубликованным изображениям «паркетник» получит новую радиаторную решетку, бампер и видоизменению оптику.

В N-Line над радиаторной решеткой еще появятся тонкие прорези, а в бампере будут сделаны большие воздухозаборники.



Про моторную гамму рестайлингового кроссовера Kona пока ничего не известно, но ожидается что под капотом обычной версии будут устанавливать прежние моторы.

Предположительно, в «заряженной» версии N-Line будет 1,6-литровый 200-сильный бензиновый агрегат или 2,0-литровый 250-сильный турбодвигатель.