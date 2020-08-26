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Компания Hyundai показала тизер обновленного кроссовера Kona

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Кроссовер получит модификацию N-Line, но какой у нее будет мотор пока не известно.
Корейская компания анонсировала рестайлинговый кроссовер Hyundai Kona. Автопроизводитель опубликовал несколько тизерных изображений, на которых можно увидеть переднюю часть автомобиля с видоизменённой оптикой. На изображениях анонсирована и версия N-Line.

Когда именно состоится презентация Kona не сообщается, но если компания начала распространять тизеры, значит скоро будет и полноценный показ кроссовера.

Компания Hyundai показала тизер обновленного кроссовера Kona

Судя по опубликованным изображениям «паркетник» получит новую радиаторную решетку, бампер и видоизменению оптику.

В N-Line над радиаторной решеткой еще появятся тонкие прорези, а в бампере будут сделаны большие воздухозаборники.
Компания Hyundai показала тизер обновленного кроссовера Kona
Про моторную гамму рестайлингового кроссовера Kona пока ничего не известно, но ожидается что под капотом обычной версии будут устанавливать прежние моторы.

Предположительно, в «заряженной» версии N-Line будет 1,6-литровый 200-сильный бензиновый агрегат или 2,0-литровый 250-сильный турбодвигатель.

hyundai Hyundai Kona
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