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Volkswagen запустил серийное производство модели ID.4

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Volkswagen в Цвиккау начал производство своего первого электрического кроссовера ID.4.

Эта модель официально будет представлена в конце сентября. На презентации раскроют дату старта продаж модели и ее минимальную стоимость.

Напомним, Volkswagen ID.4 создан на специальной платформе MEB, которую разработали для электрокаров концерна Volkswagen.

В дальнейшем немецкий автопроизводитель на уникальной платформе выпустит полноценный модельный ряд легковых эклектических авто.

Также на MEB будут выпускать автомобили других марок, входящих в концерн Volkswagen.

Как пишет портал «Автовести», компания Volkswagen планирует стать лидером рынка электрических авто.

На эти цели в компании выделяются 33 млрд евро, и эта сумма должная быть освоена за четыре года, а до 2025 года в концерне намерены выпустить 1,5 млн. электрокаров.

Volkswagen ID.4 будет еще выпускаться в Китае и США, но в этих странах производство запустят позже.

volkswagen Volkswagen ID.4
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