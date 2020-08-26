Рабочая лошадка коммерческого автотранспорта

Одним из наиболее популярных микроавтобусов для коммерческих перевозок пассажиров и грузов в нашей стране стал Mercedes Sprinter. Эти авто успешно трудятся как в мегаполисах, так и в маленьких населенных пунктах, во всех уголках нашей страны. Об особенностях ремонта микроавтобусов этой марки можно узнать из представленной статьи.

Почему важно качество ремонта коммерческого транспорта

Коммерческий автотранспорт — рабочие лошадки малого бизнеса. К вопросу о качестве ремонта такой техники следует относиться ответственно. Крупные предприятия могут позволить себе большой автопарк техники, и выход со строя одного или нескольких микроавтобусов не отразится на его работе. Малый бизнес лишен такой возможности. Зачастую у бизнесмена или самозанятого всего лишь один Mercedes Sprinter и выход его со строя может парализовать весь бизнес. Автозапчасти для Mercedes Sprinter необходимо приобретать только у проверенных поставщиков, только так можно быть уверенным в их качестве. Лучше один раз потратиться на качественные, сертифицированные автозапчасти, что бы потом быть уверенным в надежности техники, которая отработает положенное ей время, до следующего планового ремонта.

Где можно купить качественные запчасти на Mercedes Sprinter

Сегодня производители контрфактных автозапчастей достигли такого уровня совершенства, что отличить их продукцию от оригинальной практически невозможно. Несмотря на видимое сходство детали выпущенные неизвестно где не будут работать заявленное время. Микроавтобус, при ремонте которого использовались некачественные комплектующие может сломаться даже по дороге со станции техобслуживания. Чаще всего подделывают следующие автозапчасти:

Тормозные колодки.

Ремкомплекты для двигателя.

Масляные и воздушные фильтры.

Приобретая качественные комплектующие на Mercedes Sprinter в проверенных компаниях клиент получает гарантию, продолжительность которой зависит от конкретного наименования детали или агрегата. Естественно, компании не станут давать гарантию на не качественные автозапчасти и потому сотрудничают только с проверенными поставщиками.

У нас в стране применяются практически все модели Mercedes Sprinter, начиная с 1995 года выпуска и заканчивая машинами 2020 года. Персонал компании должен обладать высокой квалификацией, позволяющей разбираться в нюансах модельного ряда машин разных годов выпуска.

Квалифицированный ремонт с использованием качественных автозапчастей позволит владельцу транспортного средства значительно снизить затраты на восстановление и обслуживание автомобиля.