Tesla может выпустить новый хэтчбек на базе Model 3

Новый хэтчбек планируют собирать на предприятии компании в Германии.

Новая производственная площадка американского бренда должна начать работать в 2021 году и это будет первый завод на территории Европы.

Что касается хэтчбека, то в его основе будет располагаться платформа от Model 3, а на рынке он должен составить конкуренцию Volkswagen ID 3.

Никакие подробности о проекте пока не известны. Что касается четвертой гигафабрики Tesla, то активная фаза строительства стартовала в начале этого года, но из-за пандемии работы были приостановлены.

В связи с этим были перенесены сроки запуска предприятия на 2021 год. На нем планируется выпуск кроссовера Model Y, седана Model 3 и нового хэтчбека.