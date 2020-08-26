Новинка, получившая название Santa Fe Black&Brown, будет выпущена в ограниченном количестве.

Возможность приобрести специальную версию получат только 300 россиян. Компания Hyundai привезла в РФ ограниченную серию кроссовера Santa Fe по цене 2 619 000 рублей минимум.

Автомобиль в этом исполнении будет доступен с несколькими силовыми установками на выбор, среди которых две бензиновые и одна дизельная.

Отличаться кроссовер в новой версии будет оформлением внешности и салона. Так, в экстерьере автомобиля предложат 19-дюймвые колесные диски с шинами Continental, черный цвет кузова, а также затемненные элементы, включая решетку радиатора, боковые молдинги, двери багажника.

Кроме этого, в модели будут тонированные задние стекла. В интерьере предложат оформление в коричневых тонах с черными элементами, включая черную замшевую крышу. Кроме этого, в салоне появятся сидения с отделкой кожей и экокожей.