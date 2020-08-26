Главная » Новости

Компания Hyundai привезла в РФ ограниченную серию кроссовера Santa Fe

Просмотров 17 Опубликовано Обновлено

Новинка, получившая название Santa Fe Black&Brown, будет выпущена в ограниченном количестве.

Возможность приобрести специальную версию получат только 300 россиян. Компания Hyundai привезла в РФ ограниченную серию кроссовера Santa Fe по цене 2 619 000 рублей минимум.

Автомобиль в этом исполнении будет доступен с несколькими силовыми установками на выбор, среди которых две бензиновые и одна дизельная.

Компания Hyundai привезла в РФ ограниченную серию кроссовера Santa Fe

Отличаться кроссовер в новой версии будет оформлением внешности и салона. Так, в экстерьере автомобиля предложат 19-дюймвые колесные диски с шинами Continental, черный цвет кузова, а также затемненные элементы, включая решетку радиатора, боковые молдинги, двери багажника.

Кроме этого, в модели будут тонированные задние стекла. В интерьере предложат оформление в коричневых тонах с черными элементами, включая черную замшевую крышу. Кроме этого, в салоне появятся сидения с отделкой кожей и экокожей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика