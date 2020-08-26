Более 93 тыс. автомобилей Datsun начали отзывать в России

Марка Datsun на территории РФ проводит отзывную кампанию, информация о которой появилась в базе Росстандарта.

В сообщении ведомства говорится, что Datsun отзовет более 93 тыс. своих автомобилей. Отзывными стали модели Datsun on-DO/mi-DO, выпущенные в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.

В 93 373 автомобилях бренда выявили вероятность ненормального срабатывания подушек безопасности водителя и пассажира.

Во время ДТП при срабатывании подушек безопасности существует риск выброса металлических элементов, которые могут нанести травмы находящимся в салоне.

В рамках организованного отзыва владельцам автомобилей проведут проверку и при необходимости заменят руль, подушку безопасности водителя, а также пассажира. Все работы будут проведены за счет компании.