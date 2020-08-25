Что дает сигнализация с автозапуском? Преимущества, специфика, возможные трудности

Погода редко бывает идеальной, но в автомобиле мы вольны устанавливать комфортную атмосферу независимо от её капризов. Чтобы удобства не заставляли себя ждать, разработаны сигнализации Старлайн с автозапуском.

Что делает автозапуск?

Автосигнализация с автозапуском на StarLine.in.ua позволяет удаленно завести двигатель и прогреть его, подготавливая к поездке. Одновременно запускает климат-контроль и нагревает или охлаждает салон до комфортной температуры. Автозапуск можно включать самому, настроить его на включение по таймеру или по достижении автомобилем определенной температуры. Команду отдают через комбинацию клавиш на брелоке, голосовую команду или SMS. Двухсторонняя сигнализация с автозапуском присылает на смартфон отчет о состоянии машины.

Преимущества:

Экономия времени. Двигатель греется, пока владелец занят делами. Функция автозапуска приведет автомобиль в рабочее состояние к нужному времени;

Двигатель греется, пока владелец занят делами. Функция автозапуска приведет автомобиль в рабочее состояние к нужному времени; Повышенный комфорт. Больше не придется мерзнуть или страдать от жары в салоне. Авто само установит комфортную атмосферу к приходу владельца;

Больше не придется мерзнуть или страдать от жары в салоне. Авто само установит комфортную атмосферу к приходу владельца; Забота о двигателе. Запуск при падении температуры под капотом помогает двигателю не переохлаждаться и продлевает его работу;

Запуск при падении температуры под капотом помогает двигателю не переохлаждаться и продлевает его работу; Обратная связь.Сигнализации автозапуском от СтарЛайн присылают на смартфон информативный отчет о состоянии и охранном статусе транспорта.

Специфика работы

Охранные системы с иммобилайзером не позволяют запустить двигатель без ключа – а автозапуску именно это и требуется. Устранить противоречие помогает бесключевой обходчик иммобилайзера.

Модуль обходчика программно отключает иммобилайзер, не нарушая защиту мотора. Обходчик иммобилайзера работает с блоком управления и не увеличивает риск угона авто.

Возможные трудности:

Расход топлива и электроэнергии. Двухсторонняя сигнализация с автозапуском немного увеличивает расход топлива, ведь оно требуется для работы. Тратится и электроэнергия на запуск стартера. Если транспорт заводится по таймеру или заданной температуре, рекомендуется устанавливать минимальное время работы двигателя от 10 минут. Это позволит не разрядить аккумулятор;

Двухсторонняя сигнализация с автозапуском немного увеличивает расход топлива, ведь оно требуется для работы. Тратится и электроэнергия на запуск стартера. Если транспорт заводится по таймеру или заданной температуре, рекомендуется устанавливать минимальное время работы двигателя от 10 минут. Это позволит не разрядить аккумулятор; Комплект с охранной системой. Модуль автозапуска нельзя установить отдельно. Если охранная система на автомобиле не предполагает автозапуск, ее придется менять полностью.

Хорошая сигнализация на машину в Украине с блоком автозапуска позволяет не только завести автомобиль удаленно без риска, но и поддерживает с владельцем обратную связь. Охранные системы StarLine полностью отвечают этим требованиям. Оцените преимущества защиты и комфорта вместе с одними из лучших сигнализаций с автозапуском двигателя.