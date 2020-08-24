Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Рейтинг составили на основе данных по продажам подержанных автомобилей на российском рынке за период с начала года по июль.

Топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России подготовили аналитики агентства «Автостат», которые сообщили, что в отчётный период на вторичном рынке было реализовано 2 035 000 иномарок с пробегом, а это на 6,65 хуже, чем годом ранее.

Ford Focus возглавляет опубликованный Топ с показателем 64,2 тыс. штук, а это меньше на 13,6%.

Второй результат показал Hyundai Solaris с пробегом, объемы продаж которого составили 57,7 тыс. экземпляров. Этот показатель модели оказался на 0,9% меньше. Третье место в рейтинге оказалось за KIA Rio (56,6 тыс. ед.; +4,2%).

На четвертой и пятой позиции располагается две модели японской марки «Тойота», а это Corolla (52,9 тыс. ед.; -9,1%) и Camry (41,7 тыс. ед.; -8,8%). В десятке лидеров еще числятся:

Renault Logan (40,4 тыс. ед.; -6,9%),

Chevrolet Niva (38,6 тыс. ед.; -7%),

Volkswagen Polo (34,2 тыс. ед.; +2,3%),

Opel Astra (30,4 тыс. ед.; -12,3%),

Skoda Octavia (28,5 тыс. ед.; -5,3%).