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Bentley отзывает в России 104 кроссовера Bentayga

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Об отзывной кампании 24 августа сообщили в пресс-службе Росстандарта.
В сообщении ведомства говорится, что Bentley отзывает в России 104 кроссовера Bentayga на территории РФ.

Отзывными стали автомобили, реализованные на российском рынке в период с 2018 года.

В этих автомобилях требуется замена быстроразъемной муфты топливопровода, а также при необходимости произведут обновление программного обеспечения управления вентилятором радиатора.

Все работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно для владельцев кроссоверов.

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