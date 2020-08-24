Об отзывной кампании 24 августа сообщили в пресс-службе Росстандарта.
В сообщении ведомства говорится, что Bentley отзывает в России 104 кроссовера Bentayga на территории РФ.
Отзывными стали автомобили, реализованные на российском рынке в период с 2018 года.
В этих автомобилях требуется замена быстроразъемной муфты топливопровода, а также при необходимости произведут обновление программного обеспечения управления вентилятором радиатора.
Все работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно для владельцев кроссоверов.